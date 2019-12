ERPFENDORF. Wie berichtet geriet am 13. Dezember die Kleidung eines Mannes (Ö, 45) in Brand. Der Mann war in der Werkstatt im Keller eines Hauses in Erpfendorf tätig.

Als seine Lebensgefährtin (44) nach ihm sah, fand sie ihn in brennender Kleidung vor. Die Frau alarmierte sofrot Feuerwehr und Rettung; der Mann konnte die Flammen inzwischen selbst löschen; er erlitt jedoch schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie Polizei mitteilt, ist der Verunfallte am 20. Dezember an den Folgen der schweren Verletzungen verstorben.