2,5 Millionen Euro für Umbau, Sanierung des städtischen Museums.

KITZBÜHEL (niko). Wie berichtet kommt es beim Umbau bzw. der Sanierung des Museums zu Mehrkosten, vor allem bedingt durch Brandschutzmaßnahmen und die Sanierung des desolaten Dachs bzw. Dachstuhls. Ursprünglich waren budgetär für 2019 und 2020 jeweils 750.000 € vorgesehen. Nun schlagen für 2019 nur 475.000 € zu Buche, 2020 sind jedoch 1,7 Millionen Euro aufzubringen. Dieser Betrag ist bereits im 2020er-Budget angesetzt und wird per Darlehen finanziert. Das Darlehen wurde nach Debatte im Gemeinderat mit 17 Ja-Stimmen (1 Enth.) beschlossen.

Insgesamt fallen für das Großprojekt 2,5 Millionen Euro an. 2018 wurden 288.000 Euro abgerechnet. Auch dabei hatte es bereits Mehrkosten von 60.000 € gegeben, die im Gemeinderat beschlossen wurden. Dabei übten UK und FPÖ Kritik, dass die Kosten in der aktuellen Aufstellung nicht aufschienen. "Schon damals waren die Mehrkosten unklar, auch aktuell ist es nicht anders und man weiß nicht, ob es nicht künftig weitere Überschreitungen geben wird", so FP-GR Bernhard Schwenter.

Dachstuhl einsturzgefährdet

Zu den aktuellen Mehrkosten trägt vor allem der desolate, einsturzgefährdete Dachstuhl bei. Auch eine fehlende Brandwand schlägt negativ zu Buche, wie von Architekten- und Bauleitungs-Seite berichtet wird. Insgesamt gibt es daher eine Kostenerhöhung von 741.000 € inklusive einem Reservepolster. 670.000 € machen die Maßnahmen für Denkmalschutz, Brandschutz, Dach-/Dachstuhlsanierung sowie zusätzlichem Statikerhonorar aus. Auch kleinere Kosten für das geplante Kulturcafé sind berücksichtigt.