KELCHSAU (jos). Am 23. Mai gegen 21.15 Uhr fuhren ein 57-Jähriger (Ö) und sein Bekannter (54) mit ihren Mountainbikes auf dem Almweg "Innerkelchsau" talwärts.

Dabei kam der 57-Jährige aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnweg hinaus, stürzte in weiterer Folge in einen Wassergraben und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Er wurde von der Bergrettung aus dem Graben geborgen und vom Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen. Sein Begleiter blieb unverletzt.

