Ab 1. Juni kann in der Kitzbüheler Innenstadt, im „Billa-Corso-Künstler-Fenster“, rund um die Uhr von der Straße aus ein Selbstportrait vom wohl bekanntesten österreichischen Mundmaler Paulus Ploier, dem Vollmitglied der Vereinigung der mund- und fußmalenden Künstler in aller Welt (VDMFK), besichtigt werden. Der Künstler, der seit nun bereits über 35 Jahren auf Grund eines Unfalls im Rollstuhl sitzt, wurde im Jahre 2011 mit dem Life Award ausgezeichnet. Paulus Ploier prägt einen Stil der ganz besonderen Individualität. Die Geschwindigkeit seines Striches und der klare Einsatz seiner Linien sind immer unwiderruflich und zeigen in ihrer überaus reduzierten Weise eine Dreidimensionalität, die der Künstler in seiner Darstellung wünscht. Wenn Paulus Ploier malt, ist es immer mit seiner Seele in Verbindung zu bringen. Und wenn er jemanden malt (portraitiert), malt er dessen Seele. Seine sogenannten Seelenspiegelungen sind Expressionen, die alle Emotionen von Angst bis Freude, von Schmerz bis Genuss, von Trauer und Liebe ausstrahlen. Auf alle Fälle ist er treffsicher in seinem Ausdruck, das viele Menschen anspricht. All das, was er in seinen Bildern darstellt, drückt er auch mit gleicher Intensität in seinen Liedern und in seiner Musik aus. Vor seinem Unfall (10.07.1984) war neben dem leidenschaftlichen Tanzen, das Schlagzeugspielen in seiner damaligen Band „IMUN“ der Mittelpunkt seines Lebens. Mit oben genannten Tag, war dies mit einem „Sprung“ (in zu seichtes Wasser) beendet! Das einzige „Instrument“ das ihm noch blieb, war seine Stimme, die aber von ihrer Kraft und Qualität durch die hohe Querschnittlähmung so viel verloren hat, dass sich sein Gesang eher wie Gekrächze oder Geschrei anhörte. Trotzdem hatte er gleich nach dem Unfall den Mut wieder auf die Bühne zurück zu kehren. Da aber das Verdrängen der Enttäuschung nicht wirklich gelang, legte er den Musiker in ihm auf Eis. Sein starker Glaube, der Weg mit seiner Frau Monika und der unbändige Wille mit Stimmübungen „einfach“ weiter zu singen, öffneten ihm seine Lungen und seine Stimme wieder neu! Durch das Wiedererwachen der Musikenergie entstand seine eigene Band, die „Paulus‘ Painting Blues Band, mit der er und seine Bandmitglieder jetzt doch schon wieder seit vielen Jahren sehr erfolgreich diverse Events mit musikalischen Gerichten, mit Jazz- und Bluesgeschmack, gespickt mit seinen eigenen Songs, u. a. auch mit seinem selbst komponierten Nussdorf-Lied, begleiten. Der Link zum Lied: www.paulus-art.at/index.php?id=6 Das Dreibein seines Multitalents schließt sich mit der Ausübung seiner Berufung, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu begleiten. Mit dem Ansatz der “Focusing Methode” aus der Klientenzentrierten Psychotherapie. Wer Paulus kennt, der weiß, dass er seit über 33 Jahren querschnittgelähmt im Rollstuhl sitzt, seine Füße aber dementsprechend klar auf dem Boden dieser Erde stehen. Seine Frage will er, mit der Art wie er sein Leben lebt, beantwortet wissen: “ Wie sich so Schmerz in Freude wandeln kann!?”. Weitere Informationen über den Künstler finden Sie u. a. im Internet unter „www.paulus-art.at“, unter „www.kitzaktiv.at“, unter „www.wendling.cc“, sowie auf Facebook unter „www.facebook.com/paulusploier.art“ und sehr viele Beitrag auch auf Youtube.