Restaurants & Lokale in OÖ: Die Geheimtipps der BezirksRundschau

27.04.2017, 00:00 Uhr

FrankingHolzöster 79, 5131 Frankingganzjährig geöffnet, Mai - August: 9:00 - 20:30 Uhr, September – April: 09:00 – 18:00 Uhr, Montag Ruhetag"Frühstücken mal anders“ - Das Seebuffet in Holzöster bietet eine ganz besondere Frühstücksidee: An warmen Tagen kann man auf einem Tretboot in See stechen und dabei sein Frühstück direkt am Wasser genießen. Ausgestattet mit kleinem Tisch und Sonnenschirm kann das Boot für zwei Stunden geliehen werden. Das vom Seebuffet mitgegebene Frühstück lässt keine Wünsche offen: Kaffee oder Tee, Orangensaft, Schinken und Käseauswahl, hausgemachte Marmeladen, Butter, Aufstrich, Gebäck, Joghurt und sogar ein Piccolo Sekt kommen mit an Bord. (Reservierungen werden erwünscht, da nur sechs Tretboote zur Verfügung stehen)

Aschach/DonauReitingerstraße 13, 4082 Aschach an der DonauSa, Mo, Di, Mi 7:00 – 21:00 Uhr, So 11:00 – 14:00 Uhr & 17:00 – 20:00 UhrGute thailändische Küche, die frische Küche lockt viele Gäste – unbedingt vorher reservieren! Inhaberin Sudjai Truckenthanner bietet zudem regelmäßig Kochworkshops.FreistadtSalzgasse 13, 4240 FreistadtRuhetage: MO, SO & Feiertage; DI – FR 11:00 – 14:00 und 17:30 – 24:00 Uhr, SA Mittag nach Vereinbarung und 17:00 – 24:00 UhrKultiwirt, Feiern und genießen mit Stil und Erlebnis. Die Gerichte werden nach internationalen und heimischen Ideen zubereitet und zu eigenen Kreationen vollendet.St. WolfgangAu 36, 5360 St. Wolfgang im Salzkammergut17.30 bis 22:00 Uhr; Ruhetag: DI & MISandro Gamsjäger, ehemaliger Koch für das Red Bull Formel 1-Team, zaubert Köstlichkeiten aller Art. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, heimisches Fleisch (Angus Stiere aus dem Land Salzburg) selbst reifen zu lassen (DryAge).Bad SchallerbachTrattnachzeile 1, 4701 Bad SchallerbachMo-Fr 17-23 Uhr, Sa 11-14 Uhr & 17-23 Uhr, So & Feiertage 11-14 Uhr & 17-22 Uhr; Frühstücksbuffet 7-10 UhrMediterranes Flair bietet die Valentino Kantine: An der Live-Cooking-Station bereitet der Koch die Portionen zu. Urlaubsfeeling verspricht nicht nur die Einrichtung sondern auch die Schiffsbar.Vorderstoder4574 Vorderstoder 150DI & MI Ruhetag, DO - MO 11:00 – 24:00 Uhr; an Feiertagen immer geöffnetMix aus ländlich-rustikalem Ambiente mit moderner Gastronomie, pfiffige Kreationen und ein toller Panoramablick auf Priel und Spitzmauer.LinzMühlkreisbahnstraße 4, 4040 LinzÖffnungszeiten: MO - FR 11:00 - 16:00 UhrKlein aber fein - Indian Dhaba verwöhnt seine Gäste mit köstlichen indischen Gerichten!LeondingWeinbergweg 2, 4060 LeondingMontag RuhetagDienstag (Ripperlabend): 17.30 - 20.00 UhrMittwoch - Freitag: 11.30 - 20.00 UhrSamstag und Sonntag: 11.30 - 14.00 UhrBetreiber – Hermann und Maria Hoflehner – sind erfolgreiche Quereinsteiger in der Gastronomie.Lokale Lieferanten, originelle qualitativ hochwertige Hausmannskost undeine gut sortierte Getränkeauswahl werden vor Ort in Leonding angeboten. Mittlerweile eine überregionale Bekanntheit. Seit sechs Jahrenist das Traditionsgasthaus Schoffpaur auch ein KultiWirt.Bad KreuzenThomastal 15, 4362 Bad KreuzenMO - SO 8:00 – 24:00 Uhr. Warme Küche von 11:00 – 13:00 Uhr und 17:00 - 20.30 Uhr. Ruhetag: MI; Reservierungen erbeten unter: +43 7266 63 83 oder per email: stilles.tal@aon.atDie weithin bekannte Schmankerl-Küche begeistert Kurgäste, Ausflügler oder Einheimische gleichermaßen. Neben der herkömmlichen heimischen Küche gibt es immer zwei vegetarische Gerichte und allerlei für Schlankheitsbewusste. Nicht wenige kommen auch wegen der weithin bekannten Somloer Nockerl. Als ideales Ausflugsziel zwischen Bad Kreuzen und St. Thomas bietet das Gasthaus Anschluss an viele Wanderwege. Wer weg vom Stress will, überfüllte Orte meiden will, der kann auch im Stillen Tal übernachten.RiedBahnhofstraße 16, 4910 RiedDI - FR 9.30 bis 14.00 UhrDas Eat Art in Ried serviert jeden Tag eine Suppe und zwei Hauptspeisen (eine davon vegetarisch), die nach den fünf Elementen der chinesischen Medizin zubereitet werden. Das kleine Lokal in der Bahnhofstraße bietet im Innenbereich Platz für rund 20 Gäste und hat im Hinterhof einen idyllischen Gastgarten. Alle Speisen können auch mitgenommen werden.AubergAuberg 15, 4170 Auberg01.04. - 31.10. MO & DI Ruhetag; MI – SO ab 10:00 Uhr01.11. – 31.03. MO & DI Ruhetag; MI, DO & FR ab 15:00 Uhr, SA & SO ab 10:00 UhrIn der Teufelmühle kann man eine leckere Jause auf dem Wasser genießen, denn dort werden Floßfahrten ab acht Personen angeboten. Der Tisch auf dem Floß wird von den Wirtsleuten gedeckt und diese bringen die Runde flussaufwärts zu einem Startpunkt. Von dort aus treibt man dann gemütlich flussabwärts bis man wieder beim Gasthaus ist. Sollte das Wetter nicht passen, so gibt es noch einen tollen Rittersaal, wo man Ritteressen kann. Auch für die schmackhaften und großen Jausenteller ist die Teufelmühle bekannt.SchärdingStögerlgassl 3, 4780 SchärdingMI – SO 11:30 - 14:00 und 18:00-23:00 UhrDas Restaurant bietet moderne, österreichische Küche auf hohem Niveau, Asiatisches, Fisch und Meeresfrüchte. Es liegt in einer lauschigen Seitengasse von Schärding und ist vor allem für Genießer und Romantiker sehr empfehlenswert. Bietet das Restaurant doch speziell Candlelight-Dinner mit 3-Gänge-Menüs an und schnürt unter dem Motto „Genuss unter freiem Himmel" Picknickkörbe unterschiedlicher Art. Bei Abholung des Picknickkorbes erhält man einen Plan, der die Picknickplätze entlang des „Schärding tut gut“-Relaxweges kennzeichnet.ReichramingRohrbachgraben 7, 4462 ReichramingMI & DO Ruhetag, Warme Küche von 11:00 - 13:30 Uhr & 17:00 - 20:30 UhrEigentlich ein unscheinbares Gasthaus in einem Seitental mit Fischteich - aber: Dort gibt’s die beste Knoblauchforelle weit und breit!WaldingHauptstraße 19a, 4111 WaldingMI - SA, 11.30 - 14.00 Uhr & 17.00 - 22.00 Uhr; SO 16.00 - 22.00 Uhr, Ruhetage: MO, DI, FeiertageAlle Burger und Saucen werden von Bua's Burgerista selbst kreiert. Neben einem Mittagsburger gibt es auch immer einen Burger des Monats. Alle Burger können auch zum Mitnehmen bestellt werden.MondseeHerzog-Odilo-Str. 15, 5310 MondseeDO - MO von 17:00 bis 24:00 UhrSteaks von der Bio-Metzgerei Burgstaller aus Zipf, hervorragend zubereitet und das zu leistbaren Preisen.www.tauris-restaurtant.atWelsPollheimerstraße 17, 4600 WelsMo-Fr: 11:30 - 14:30 Uhr, 18:00 - 23:00 Uhr, Sa: 18:00 - 23:00 Uhr, So: geschlossenTheresa Meyer und Gaetano Greco zeigen in ihrem Bistro im Welser Medien Kultur Haus, dass es italienische Küche auch abseits von Pizza und Spaghetti gibt. Bei ihnen soll alles schmecken, wie von der "apulischen Nonna“ persönlich zubereitet. Dabei setzen die jungen Gastronomen teils auf regionale Produkte und versuchen etwa Gemüse, Eier oder Bier lokal zu beziehen. Typisch italienische Spezialitäten, Wein, Spirituosen oder Kaffee kommen aber direkt aus Süditalien.