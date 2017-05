Kleinauto zum fairen Preis – der Ford Ka+

10.05.2017, 09:35 Uhr

Der Ka+ gilt bei Ford nicht als Nachfolger des Ka – das betont Dzihic explizit. Der Ka hatte nur drei Türen und vier Sitze, der Ka+ hingegen vier Türen und fünf Sitze. Jedenfalls: Den Ka+ gibt es zum Marktstart mit einem 1,2 Liter-Benzinmotor – mit 70 oder 85 PS. Wobei: Wunderdinge in Sachen Beschleunigung darf man sich vom Vierzylinder keine erwarten, wie eine erste Ausfahrt am Wallersee zeigt. Aber PS-Junkies, sind ohnehin nicht die Zielgruppe, die Ford mit dem Ka+ bedienen will.

70 PS- und 85 PS-Version

Die Motorisierung des kleinen Ford ist zudem stets an eine Ausstattungslinie gekoppelt. Die 70 PS-Version des Ka+ gibt es ausschließlich in der Ausstattungslinie "Ambiente" – elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, ESP und sechs Airbags sind serienmäßig an Bord. Preis: 9.950 Euro. Den 85 PS starken Ford gibt es wiederum nur in der Ausstattungslinie "Trend". Für 11.450 Euro sind manuelle Klimaanlage oder Ford Sync Sprachsteuerung für Smartphones serienmäßig eingebaut – extra kosten noch Lederlenkrad mit Tempomat, beheizbare Vordersitze oder 15 Zoll-Leichtmetallräder.Innen wirkt der Ka+ schlicht und aufgeräumt – mit Getränkehalter in der Tür und Geheimfach auf der Fahrerseite des Armaturenbretts. Gleichzeitig ist der kleine Ford hochwertiger und besser verarbeitet als etwa der EcoSport, der wie der Ka+ auch in Indien gebaut wird.Die knapp vier Meter Länge wirken sich positiv auf den Fahrkomfort und das Platzangebot vorne und hinten aus. Und der Kofferraum fasst mit 270 Litern immerhin zwei größere Reisekoffer. Außen reiht sich der Kleinwagen in die Ford-Konzernstrategie ein: Trapezgrill und zurückweichende Scheinwerfer prägen die Front des Ka+. Und, zu guter Letzt, der Verbrauch: 4,7 Liter auf 100 Kilometer soll die 85 PS starke Version brauchen und 4,9 Liter das 70 PS-Modell.Alle Fotos: Ford