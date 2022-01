SEE. In einer Ferienwohnung in See brach zwischen einem Kachelofen und einer hölzernen Zwischenwand ein Brand aus. Die FFW See musste die Wand öffnen, um den Brand zu löschen. Die Urlauber wurden nicht verletzt.

Brand in See

Am 03. Jänner 2022, gegen 07:30 Uhr, kam es in einer Ferienwohnung in See, zwischen einem Kachelofen und einer hölzernen Zwischenwand aus noch nicht genau geklärter Ursache zu einem Brand. Die FFW See musste zur Löschung des Brandes die Zwischenwand öffnen und konnte schlussendlich um 10:45 Uhr Brand aus geben. Die in der Ferienwohnung aufhältigen Urlauber wurden nicht verletzt.

In einer Ferienwohnung in See brach ein Brand aus. Die Urlauber blieben unverletzt (Symbolbild).

Foto: LFV Tirol

hochgeladen von Othmar Kolp

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Einsatz stand neben der Polizei die FFW See mit drei Fahrzeugen und 27 Mann. (Quelle. Polizei)

