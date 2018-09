Von der Goldenen Stunde bis zur Milchstraße

12.09.2018, 20:15 Uhr

Über einen Zeitraum von ca. 5 Stunden, zwischen 18:00 und 23:00 Uhr, entstanden dabei Fotos von der sogenannten "Goldenen Stunde", der Abenddämmerung, der "Blauen Stunde" und abschließend der Milchstraße. Dabei ist es im September schon so, dass man bei einem solch Prachtwetter, wie es an diesem Tag war, zuerst kurzärmelig am See steht. Je später die Zeit jedoch fortschreitet um so mehr Kleidungsstücke müssen übergezogen werden. Es kann dann nämlich schon empfindlich kalt werden. Aber das sollte keinen abschrecken um dieses Spektakel zu genießen und vor allem fotografisch festzuhalten.Die Bildserie wurde so aufgebaut, dass das finale Bild der Milchstraße als erstes sichtbar ist, aber die weiteren Bilder zeitlich genau nach oben angeführter Reihenfolge zu sehen sind.