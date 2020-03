Gleinstätter Senioren trafen sich zum Schnapsen

Beim immer beliebter werdenden Bauernschnapsen im Buschenschank Bernhardkeller konnte Obmann Franz Kremser diesmal 40 Schnapser des Seniorenbundes Gleinstätten-Pistorf begrüßen.

Dabei stand nicht unbedingt der Siegeswille an erster Stelle, sondern die Geselligkeit und das kameradschaftliche Zusammensein. Trotzdem war die Freude bei den Siegern groß. So konnte Franz Resch die höchste Punktezahl und somit den ersten Platz erreichen. Auf den Rängen zwei und drei folgten Johann Stelzl und Peter Thurner. Obwohl immer mehr Frauen teilnehmen, konnten sie leider keine Stockerlplätze erreichen. Nach einer Jause am Ende dieses Schnapsens wurde die Teilnahme beim nächsten Turnier im Herbst bereits zugesagt.