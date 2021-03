Leider können wir uns nicht aussuchen, wenn wir krank sind - aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass ärztliche Notversorgung besonders am Wochenende sehr wertvoll ist. An dieser Stelle finden Sie stets - soweit der WOCHE bekannt - den aktualisierten Ärzte- und Apotheken-Notdienst im Bezirk Leibnitz.

Ärztenotdienst

Ärztenotdienst: 141 - wurde von 1450 abgelöst

141 - wurde von 1450 abgelöst Gesundheitstelefon 1450: Bei Gesundheitsproblemen rufen Sie Tel. 1450 ohne Vorwahl an. Eine geschulte Krankenpflegeperson berät am Telefon. Sollte sich Ihr Problem als akut herausstellen, wird sofort der Rettungsdienst geschickt.

Bei Gesundheitsproblemen rufen Sie Tel. 1450 ohne Vorwahl an. Eine geschulte Krankenpflegeperson berät am Telefon. Sollte sich Ihr Problem als akut herausstellen, wird sofort der Rettungsdienst geschickt. Bereitschaftsdienste der Allgemeinmediziner: Die aktuell am Wochenende (Samstag, Sonntag 8-11 Uhr) geöffneten Ordinationen sind über die Gesundheitsplattform organisiert und auf www.ordinationen.st einsehbar.

Die aktuell am Wochenende (Samstag, Sonntag 8-11 Uhr) geöffneten Ordinationen sind über die Gesundheitsplattform organisiert und auf www.ordinationen.st einsehbar. Zahnärzte: Informationen zum zahnärztlichen Bereitschaftsdienst unter Tel. 0316/818111

Krankentransporte

Rotes Kreuz, 14844

14844 Grünes Kreuz, 03457/2223

Pannendienst

ÖAMTC, 120

120 ARBÖ, 123

Notrufe

Feuerwehr, 122

122 Polizei, 133

133 Rettung, 144

144 Euro-Notruf, 112

112 Bergrettung, 140

140 Gas-Notruf, 128

Tierärzte

Dr. Zisser Josefine, Leibnitzer Straße 14, 8403 Lebring, 03182/30101

Mag. Brandl Manfred, Karl-Fink-Straße 3, 8430 Leibnitz, 03452/76779, 0664/7960977 (Notfälle Sonn- und Feiertage von 9-10 Uhr)

Tiergesundheitszentrum GmbH, Dr. Dastig Birgit & Partner, Ragnitz 105, 8413 St. Georgen an der Stiefing, 03183/20989, 0664/9329398 (Notfälle 24 Stunden/7 Tage die Woche)

Tierklinik St. Veit, Dr. Schafzahl Wolfgang, Karwaldweg 2, 8423 St. Veit am Vogau, 03453/4190, 0664/3448767

Apothekennotdienste:

23. März:

Landapotheke Gralla, 03452/73 700, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/26 10

24. März:

Hirschen Apotheke Leibnitz, 03452/820 10

25. März:

Antonius Apotheke Wagna, 03452/71 721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/32 52

26. März:

Linden Apotheke Leibnitz, 03452/82 233, und Urbani Apotheke Gamlitz, 03453/73 22

27. und 28. März:

Sulmtal Apotheke Kaindorf, 03452/83 234, und Michaeli Apotheke Gleinstätten, 03457/31630

29. März:

Landapotheke Gralla, 03452/73 700, und Mariahilf Apotheke Straß, 03453/26 10

30. März:

Hirschen Apotheke Leibnitz, 03452/820 10

31. März:

Antonius Apotheke Wagna, 03452/71 721, und Mariahilf Apotheke Wildon, 03182/32 52

Die nächsten Blutspendetermine im Bezirk Leibnitz

Um in den kommenden Wochen Menschen, die unsere Hilfe am nötigsten brauchen, mit dem Notfallmedikament Nummer 1 versorgen zu können, ist das Rote Kreuz auf den Zusammenhalt aller angewiesen. Die kühleren Monate haben Einzug gehalten. Unverändert bleibt aber, dass in der Steiermark, egal zu welcher Jahreszeit, circa 4.200 Blutkonserven pro Monat dringend gebraucht werden.

Die Termine sind:

Dienstag, 23. März, von 15 bis 19 Uhr im Rüsthaus Wildon

von 15 bis 19 Uhr im Rüsthaus Wildon Mittwoch, 7. April, von 16:30 bis 19:00 Uhr in der Mittelschule St. Georgen

von 16:30 bis 19:00 Uhr in der Mittelschule St. Georgen Donnerstag, 8. April, von 16:00 bis 19:00 Uhr im Gemeindeamt Gamlitz

von 16:00 bis 19:00 Uhr im Gemeindeamt Gamlitz Freitag, 16. April, von 16:00 bis 19:00 Uhr in der Polytechnischen Schule Gleinstätten

von 16:00 bis 19:00 Uhr in der Polytechnischen Schule Gleinstätten Dienstag, 20. April, von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 19:00 Uhr im Kultursaal Leibnitz

von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 19:00 Uhr im Kultursaal Leibnitz Mittwoch, 21. April, von 16:00 bis 19:00 Uhr bei der Rotkreuz-Dienststelle Heiligenkreuz/Waasen

Sonstiges

Telefonseelsorge, 0316/142

0316/142 Frauennotruf, 0316/318077

0316/318077 Männernotruf, 0800/246247

0800/246247 Opfer-Nortruf, 0800/112112

0800/112112 Anonyme Geburt - Babyklappe, 0800/838383

0800/838383 Psychiatrische Hilfe, 01/31330

01/31330 Gehörlosen-Notruf, 0800/133133

0800/133133 Apothekenruf, 1455

1455 Vergiftungszentrale, 01/4064343

01/4064343 Rat auf Draht, 147

147 Anonyme Alkoholiker Stmk., 0316/574740 od. 0650/7512153

Ärzteführer für den Bezirk Leibnitz

Neue Öffnungszeiten der Teststraße in Leibnitz