Unter dem Titel "Altern in Vielfalt" startete ZEBRA - Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum gemeinsam mit der Marktgemeinde Wagna - im November 2021 eine Initiative, um die soziale Teilhabe älterer Menschen in der Region zu fördern.

WAGNA. Im Rahmen des Projekts sollen u.a. neue soziale Treffpunkte gestaltet und zum anderen bereits bestehende Angebote niederschwellig zugänglich gemacht werden.

Um die Zielgruppe von Beginn an in die Projektgestaltung miteinzubeziehen, wurde kürzlich via Gemeindezeitung ein Fragebogen zu gewünschten Aktivitäten ausgeschickt. Alle über 60-jährigen Bürger:innen bzw. alle am Thema interessierten Personen aus Wagna sind seither herzlich eingeladen, ihre Wünsche, Anregungen und Ideen für das Projekt mitzuteilen. Der Fragebogen ist außerdem im Downloadcenter der Gemeindehomepage www.wagna.at abrufbar und kann bis 28. Februar im Bürgerservice des Marktgemeindeamts, in der Ordination von Dr. Johann Holler und in der Antonius-Apotheke abgegeben werden.

Alle Rückmeldungen werden anschließend ausgewertet und die Ergebnisse im Frühjahr bei einer eigenen Veranstaltung vorgestellt.

Einige Fragebögen wurden bereits für einen Zwischenstand ausgewertet und zeigen, dass vor allem Interesse an Gesprächen, Generationen-Treffs und gemeinsamer Bewegung da ist.

"Wir hoffen, dass noch viele weitere Senior:innen bis Ende Februar an der Befragung teilnehmen und das Projekt dadurch aktiv mitgestalten", betont Bgm. Peter Stradner.

