Aufgrund der starken Windböen fiel in Wagna ein Baum quer über die Flavia Solva Straße, sodass kein Fahrzeug mehr die Straße passieren konnte.



WAGNA. Gestern zogen starke Windböen durch die Steiermark. Auch Wagna war davon nicht gefeit – ein Baum lag quer über der Straße und behinderte den Verkehr. Nach der Verständigung der Freiwilligen Feuerwehr Wagna traf diese bereits nach wenigen Minuten an der Unfallstelle ein. Nur rund eine halbe Stunde später konnte die Straße bereits wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Ein herzliches Dankeschön von den Bewohnern an die Freiwillige Feuerwehr Wagna für ihr schnelles Handeln!