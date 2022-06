Das Dieselkino Leibnitz und MeinBezirk.at verlosen 2x2 Kinokarten für den Film "Glück auf einer Skala von 1 bis 10".

In der Tragikomödie Glück auf einer Skala von 1 bis 10 begeben sich zwei komplett verschiedene Männer mit einem Leichenwagen auf eine Reise durch den Süden Frankreichs.

Louis (Bernard Campan) und Igor (Alexandre Jollien) könnten kaum unterschiedlicher sein, sowohl was ihre Lebensgeschichten als auch was ihre Persönlichkeiten angeht.

Inhalt

Während Louis für sein Bestattungsunternehmen rund um die Uhr arbeitet, jobbt Igor als Radfahr-Kurier für Bio-Gemüse. Ein Unfall führt sie zusammen. Louis ist mehr als entsetzt, einen Menschen mit Behinderung verletzt zu haben, Igor hingegen glaubt, seinen neuen besten Freund gefunden zu haben. Obwohl sie sich kaum kennen, treten die zwei daraufhin zusammen einen Roadtrip an. Ihr Gefährt: ein Leichenwagen. Ihre Route: von Lausanne aus durch Südfrankreich zu fahren. Ihre Erkenntnis am Ende: Vielleicht sind sich sich doch ähnlicher als gedacht.

Gewinnspiel

Wir verlosen 2x2 Karten für die Vorstellung am Donnerstag, dem 14. Juli um 19.30 Uhr im Dieselkino Leibnitz. Die Gewinner werden am 11. Juli 2022 benachrichtigt. Einfach die folgende Frage beantworten und schon bist du dabei:

Als was jobbt Igor?