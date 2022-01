Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht Samstagnacht, 8. Jänner 2022, einen Bildstock (Holzkreuz) beschädigt zu haben.

ST. VEIT IN DER SÜDSTEIERMARK. Am 8. Jänner der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr dürfte der Täter das Holzkreuz vermutlich mit einer Axt beschädigt haben, wobei der Bildstock in zwei Teile getrennt wurde.

Der Bildstock befand sich in der Nähe der Eisschützenhalle/Sportplatz in 8423 Seibersdorf bei Sankt Veit. Die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straß in Steiermark unter der Telefonnummer 059133 6175-0 zu melden.