Bei Holzarbeiten in Sankt Peter am Ottersbach wurde ein 63-jähriger Leibnitzer am Samstagmorgen, dem 8. Jänner 2022, am Bein schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber C12 flog den Mann ins UKH Graz.

Folgenschwer endeten Holzarbeiten am Samstag für einen Leibnitzer. Der 63-Jährige war gegen 08.40 Uhr gemeinsam mit seinem Sohn (39) mit Baumfällarbeiten beschäftigt.

Sohn verständigte Rettungskräfte

Einer der Baumstämme verkeilte sich beim Abtransport mit einer Seilwinde mit dem Erdreich. Schließlich schlug der Baumstamm aus und traf den 63-Jährigen am rechten Bein.

Der Sohn (39) verständigte daraufhin die Rettungskräfte. Der Rettungshubschrauber (C12) transportierte den Mann in das UKH Graz.

