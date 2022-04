Das AMS Leibnitz bietet nicht nur Hilfe bei Arbeitslosigkeit, sondern auch viel Service für Unternehmen.

Dass das AMS (Arbeitsmarktservice) in Leibnitz die erste Anlaufstelle für alle Jobsuchenden ist, ist hinlänglich bekannt. Was jedoch wenige wissen ist, dass es auch ein breit gefächertes Angebot für Unternehmen gibt. In der Abteilung "Service für Unternehmen", kurz SfU, wird über Förderungsmöglichkeiten und weitere Dienstleistungen des AMS ausführlich informiert.

Gemeinsam arbeiten

"Das AMS ist das führende Dienstleistungsunternehmen im Bereich Personalvermittlung und Arbeitsmarktfragen. Ob Sie freie Stellen zu besetzen haben, nach qualifiziertem Personal suchen oder Unterstützung bei der Personalentwicklung für Sie wichtig ist – wir informieren, beraten und unterstützen Sie professionell", betont Thomas Kühner, Abteilungsleiter des SfU. Unterstützt wird Thomas Kühner von seinem Team bestehend aus Monika Mesgetz, Angelika Chum, Christian Kollmann, Wilma Maier und Kerstin Cech, wobei jeder Berater, jede Beraterin für eine andere Branche zuständig ist.

Die Dienstleistungen, die vom SfU geboten werden, sind vielfältig:

Personalsuche nach Kompetenzen: Hier erfolgt bereits eine Vorauswahl durch das AMS bei komplexen Anforderungen

Jobbörsen: Hier werden Arbeitgeber_innen und Arbeitnehmer_innen zusammengebracht und können erste Kontakte knüpfen

Digitales E-ams Konto: Das wird von Firmen als auch von Arbeitssuchenden genutzt, um direkt und schnell Kontakt mit den Betreuer_innen aufzunehmen

Jobplattform "alle Jobs": Diese wurde vor rund einem Jahr neu aufgesetzt und ist nun eine der modernsten Plattformen in Europa. Sie ist einfach zu bedienen und verfügt über zahlreiche Filterfunktionen

Förderungen: Lohnkostenzuschüsse in Form von Eingliederungsbeihilfen, Inklusionsförderung für Menschen mit Behinderung, Ausbildungskosten, Weiterbildungskosten, Lehrstellenförderung

EPU-Ein-Personenunternehmen: Diese erhalten eine Förderung bei der Ersteinstellung von Personal

Impulsberatungen: Hier werden Themen wie z.B. Überalterung im Betrieb behandelt, wobei eine externe Unterstützung durch Expert_innen erfolgt, welche kostenlos zur Verfügung gestellt wird

Ausbildungskooperationen z.B. Implacementstiftung und Arbeitsplatznahe Qualifizierung: Es wird ein gemeinsamer Ausbildungsplan (Firma, auszubildende Person, AMS, Träger) erstellt. Land, AMS und Betrieb finanzieren und zwei Drittel der Ausbildung finden im Ausbildungsbetrieb statt.

"Ziel aller Ausbildungen – in welcher Form auch immer – ist ein voll versichertes Dienstverhältnis, zufriedene Dienstnehmer_innen und Dienstgeber_innen." Thomas Kühner

SfU-Tour startet im Mai

Vom 16. Mai bis 10. Juni findet die SfU-Tour statt. "Das Ziel dabei ist es, aktiv auf die Betriebe zuzugehen und ihnen unsere Dienstleistungen vorzustellen", informiert Thomas Kühner. "Mit dem verstärkten Einsatz der Botschaft "gemeinsam" wird der Fokus auf das gemeinsame und partnerschaftliche Arbeiten von AMS und Unternehmen gesetzt", betont Geschäftsstellenleiterin Anneliese Scheucher. Gewünscht ist, dass viele Unternehmen auf die vielfältigen Dienstleistungen des AMS neugierig werden und sich nähere Informationen im SfU Leibnitz einholen.

Kontakt:

Wir informieren Sie gern über die Rahmenbedingungen und die Abwicklung unserer Angebote telefonisch oder vor Ort bei Ihnen im Betrieb.

Sie erreichen uns unter der Nummer 050 904 614 400 oder per Mail unter sfu.leibnitz@ams.at