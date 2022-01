Im Zeitraum zwischen 1. und 6. Jänner 2022 beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Radargerät. Die Polizei Leibnitz sucht nun nach Zeugen.

LEIBNITZ. Polizisten bemerkten am heutigen Donnerstag, 6. Jänner 2022, dass das fix verbaute Radargerät in der Wasserwerkstraße in Leibnitz beschädigt wurde.

Ein unbekannter Täter zerstörte, vermutlich mit einer Gasdruckpistole, die Scheibe des Gerätes.

Die Polizeiinspektion Leibnitz bittet um Hinweise. Zeugen mögen sich unter der 059133/6160-100 melden.