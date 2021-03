Singende Videobotschaft aus der Südsteiermark – Corona zum Trotz

Jeannine Rossi, Vocalcoach aus der Südsteiermark und ihre Gesangsschüler begeistern mit ihrer Version von „Another Day in Paradise“ auf Social Media und trotzen Corona.

Die Künstlerin Jeannine Rossi hat auch in diesen Zeiten einen Weg gefunden, gemeinsam mit ihren Schüler Musik zu machen. Die Botschaft des Phil Collins Klassikers lädt zum Nachdenken sein.

Fast 3 Wochen wurde unter strenger Einhaltung der Corona Vorschriften in den jeweiligen Gesangsstudios aufgenommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, ein eigens für den Song geschriebener Rap Part, mehrstimmige Highlights und gefühlvolle Stimmen runden das Gesangsprojekt ab.

Talentierte Sänger

Rossi darf mittlerweile fast 40 Sänger zu ihrer Gesangscommunity zählen, die stetig wächst. „Es ist ein bunter Haufen an liebenswerten, talentierten Menschen - von klein bis groß. Meine jüngste Schülerin ist 9 Jahre alt und meine fortgeschrittenen Sänger nehmen schon seit Jahren bei mir Unterricht. Mit unserem Video erinnern wir an die kleinen, oft viel zu selbstverständlichen Dinge im Leben“, so die ehemalige DSDS Kandidatin.

Regelmäßiges Vocalcoaching und Konzerte fielen seit dem Lockdown aus, Rossis Großprojekte wie der Popchor Leibnitz, Kinderkurse für HIP HOP, Ensemble - Singen und vieles mehr waren nicht mehr möglich.

„Ich wollte unbedingt etwas für meine Schüler´ tun und mich für ihre Treue auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten bedanken. Das jährliche Abschlusskonzert wurde abgesagt, Ansammlungen in größeren Gruppen ebenfalls. So kam mir die Idee für das Video. Wir denken selten an das was wir haben, aber immer an das was uns fehlt. Einfach mal dankbar sein.“