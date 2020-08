Mittwochfrüh, 26. August 2020, kam ein 66-Jähriger mit seinem Motorrad zu Sturz und wurde schwer verletzt.

Gegen 08:45 Uhr war ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit einem Lkw (Betonmischwagen) auf einer Gemeindestraße in Gressenberg talwärts in Fahrtrichtung Schwanberg unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 66-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz, mit seinem Motorrad in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Laut Angaben des 66-Jährigen sei ihm in einer Kurve der Lkw entgegengekommen. Sogleich bremste er sein Motorrad ab, wodurch das Vorderrad wegrutschte und er zu Sturz kam. Danach schlitterte er mit dem Motorrad gegen den bereits zum Stillstand gekommenen Lkw. Dabei wurde der 66-Jährige schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber ins UKH Graz überstellt.

Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

Ein mit beiden Männern durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Die Feuerwehren Gressenberg und Schwanberg waren im Einsatz.