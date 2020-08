Am Dienstag erfolgte der Spatenstich für den Neubau von 128 Wohnen am ehemaligen Telekom-Gelände in Leibnitz. Der WOCHE-Artikel löste großes Interesse aus.

Walter Temmer teilte auf Facebook mit:

Liebe Leibnitzerinnen!

Liebe Leibnitzer!

👉🏻 Dieses Gelände fast mitten in der wunderschönen Stadt Leibnitz war schon bevor ich es gekauft habe komplett zubetoniert und mit hässlichen verfallenden Gebäuden zugepflastert. Kein schöner Anblick.

👉🏻 Dieses Gelände war abgesperrt und für die Öffentlichkeit nicht nutzbar.

👉🏻 Dieses Gelände habe ich NICHT der Stadt Leibnitz, sondern einem privaten Investor abgekauft.

👉🏻 Dieses Gelände stand jahrelang zum Verkauf, niemand wollte es kaufen, weil es scheinbar doch nicht so ein gutes Geschäft für den Käufer ist, wie viele von euch denken! Warum habe ich es dennoch gekauft? 🤔 Warum habe ich es gekauft, obwohl ich mit Amazon- oder Apple-Aktien viel mehr verdienen könnte, noch dazu mit viel weniger Arbeit? 😉

Ich habe es gekauft, weil:

👉🏻 Ich Leibnitz und seine Menschen liebe, auch die, die mich heute mit ihren Kommentaren beleidigt haben.

👉🏻 Ich Arbeitsplätze und Wohnraum in Leibnitz schaffen möchte.

👉🏻 Ich an die Zukunft vom Wirtschaftsstandort Leibnitz glaube und ich alles dafür tun werde, dass dieser Standort Zukunft hat.

Viele hier haben sicher recht. Sehr viele Investoren machen aus Geldgier fast alles. Ich realisiere dieses Projekt, weil es mir große Freude bereitet, dort etwas zu schaffen, wo ich herkomme und für immer bleiben werde.

Das muss mir aber gar nicht jeder hier glauben, denn auch wenn es womöglich arrogant klingt: Ich kann mit meiner Einstellung jeden Tag in den Spiegel schauen und mich darüber freuen, dass ich so bin wie ich bin!