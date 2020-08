Zollwachabteilung Schloßberg, wer kann sich noch erinnern?

Die Zollwachabteilung Schloßberg war eine Dienststelle der ersten Stunde nach 1945. Schloßberg war auch jene Dienststelle, die sofort nach 1953 (Abkommen von Gleichenberg) den neuen Grenzübergang Schloßberg-Gradisce zu betreuen hatte.

Die herausragende Höhenlage der Kirche Sveti Duh/Großwalz und der umliegenden Gebiete führte zur Errichtung von Schiliften, zuerst in Slowenien und dann in Österreich. Ein eigenes Abkommen im Jahre 1970 für den Zugang zu diesen Gebieten beiderseits der Grenze und die Errichtung eines eigenen Grenzüberganges mit der Bezeichnung Großwalz-Duh waren die logische Folge.

Somit waren von der Zollwachabteilung Schloßberg neben der täglichen Grenzüberwachung und dem Schießplatz auch zwei Grenzübergänge zu betreuen.

Mit 30. September 1995 wurde die Zollwachabteilung Schloßberg nach EU-Beitritt und gesetzlicher Änderung der Kompetenzen im Bereich Grenzkontrolle und Grenzüberwachung geschlossen.

Noch heute treffen sich zweimal jährlich die Beamten des Aktiv- und Ruhestandes der mit 1. Oktober 1995 aufgelösten Zollwachabteilung Schloßberg zu einem Gedankenaustausch und Pflege der Freundschaft und Kameradschaft. Obwohl die Beamten 1995 teilweise zur Gendarmerie (später Polizei) optierten, zur den mobilen Überwachungsgruppen des Zolls oder anderen Einheiten des Finanzministeriums wechselten, gibt es eine innige Freundschaft innerhalb der Besatzung der Zollwachabteilung Schloßberg unter der Führung von Josef Hermentin und seinen Mitarbeitern. 16 Jahre sind seit der Auflösung der Zollwache vergangen – 25 Jahre seit Auflösung der Zollwachabteilung Schloßberg. Die jährlichen Treffen in Schloßberg seit 1995 sind wohl Ausdruck dessen, dass schwierige Aufgaben, erfolgreiche Pflichterfüllung und gegenseitige Unterstützung bei der Arbeit nicht so ohne weiteres vergessen werden können. Ein Frühjahrsschmaus bei der Elfi Albrecher und eine Herbstwanderung mit Abschluss bei der Sofie Hartmann in Schloßberg sind seit 1995 fixer jährlicher Bestandteil dieser verschworenen Truppe.

Wegen der Corona-Krise wurde der heurige Frühjahrsschmaus auf den 5. August verschoben. Elfi Albrecher und ihr Mann Christian haben den Zollwachebeamten mit ihren Frauen einen würdigen Empfang zum 25-jährigen Jubiläum hergerichtet.