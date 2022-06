Nach zwei Jahren Durststrecke fand kürzlich für Schiedsrichter des Steirischen Fußballverbandes (StFV) wieder das traditionelle Fußballturnier statt. Austragungsort war die ATV-Riesneralm-Arena Irdning, wo auf Kleinfeld und im Turniermodus um die Trophäen gekickt wurde. Teilgenommen haben sechs Teams aus den Gebieten der gesamten Steiermark, wobei sich am Ende das Gebiet Graz mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen die Referees aus dem Gebiet Süd durchsetzen konnte.

Bester Torhüter vom Gebiet Süd



Das von Schiri- und Trainerlegende Karl Fuchs und seinem Co. Gottfried Greistorfer betreute Team aus dem Süden stellte mit Michael Weiland den besten Goalie des Turniers. Bester Torschütze wurde Peter Bürscher vom Gebiet Graz mit vier Treffern. Mit Gebietsleiter Franz Leitinger, Dalibor Popovic und Guido Müller zählten drei erfahrene Spielleiter aus dem Gebiet Süd zum Schiedsrichterteam.

Müller, der nicht nur als Schiri sondern auch als Spieler begeisterte, sorgte übrigens mit einem Tor von der Mittellinie aus für den Treffer des Tages. „Das Gebiet Enns hat dieses Turnier bei prachtvollem Wetter sehr professionell ausgerichtet. Dazu mein großer Respekt. Die Leistungen der Akteure am Feld und die Disziplin waren bemerkenswert“, lobte StFV Schiri-Obmann Wolfgang Eckhardt den Veranstalter. Stichwort Veranstaltung:

Benefizfrühschoppen steht bevor

Am Sonntag, dem 3. Juli 2022, startet um 10 Uhr am Kurt Bauer-Platz in Groß St. Florian der Benefizfrühschoppen. Als Hauptpreis wartet ein Hyundai i20. Des Weiteren gibt es zahlreiche Sach- und Warenpreise zu gewinnen. Der Reinerlös der Veranstaltung geht an sozialbedürftige Kinder im Bezirk Deutschlandsberg. Für tolle Stimmung sorgen die Schilcherlandbuam. Die Schiedsrichter des Gebiets Süd freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Endergebnis des Turniers:

1. Gebiet Graz

2. Gebiet Süd

3. Gebiet Enns

4. Gebiet Mur/Mürz

5. Gebiet West

6. Gebiet Ost