Daniel Kassler aus Gleinstätten hat mit Sport und eiserner Disziplin 70 Kilogramm abgenommen.

Im Jahr 2016 hat Daniel Kassler aus Gleinstätten mit seinem Vorhaben begonnen und Ende 2017 war es bereits vollbracht: Der junge Mann hat stolze 70 Kilogramm abgenommen. "Ich habe mit einer Ernährungsumstellung begonnen und hier vor allem die Kohlenhydrate weggelassen. Da waren schnell 20 Kilogramm weg", erzählt der gelernte Hafner. Später hat er gemeinsam mit seinem Freund, dem Physiotherapeuten Daniel Schatz, mit Sport begonnen. "Wir haben hier ein straffes Programm durchgezogen und Crossfit gemacht. Da sind die Kilos nur so gepurzelt und ich habe viel Muskelmasse aufgebaut", erzählt Daniel Kassler stolz.

Durch einen Arbeitskollegen hat er schließlich die Leidenschaft zum Mountainbiken entdeckt. Das erste Rennen, welches er bestritten hat, war der Wildoner Radmarathon. "Ich habe mit meinem Kollegen gewettet, dass ich eine bessere Zeit fahre als er und das hat auch geklappt."

Größere Herausforderung

Danach ist er auf den Geschmack gekommen und trainiert seitdem immer weiter und hat auch schon die Salzkammergut-Trophy bestritten. Für die radelt er auch aktuell drei bis vier Mal die Woche das Sulmtaler Hügelland rauf und runter. "Aufgrund der Corona-Lage ist noch nicht klar, ob die Trophy stattfinden kann. Aber ich trainiere für die A-Strecke, die 210 Kilometer lang ist und wo es 7.000 Höhenmeter zu bewältigen gilt", erklärt Kassler. Neben dem Radfahren hat er heuer auch mit dem Laufen begonnen und schafft hier schon eine Strecke von bis zu 15 Kilometern.

Die Motivation für sein Abnehmen kann er sich selbst nicht genau erklären: "Ich habe durch die körperlich anstrengende Arbeit fünf Kilo verloren und wollte sehen, was noch geht", so Kassler, der als nächsten Schritt seine überschüssige Haut operativ entfernen lassen will.

Jojo-Effekt hat er keinen erlebt, denn durch die viele Bewegung ist die Ernährung kein großes Thema mehr. Auch der Sport gehört mittlerweile fest zu seinem Leben. Da er mittlerweile in einem Schichtbetrieb arbeitet, kann es schon vorkommen, dass er noch spät nachts seinen Runden um das Sausal dreht.

Daniel Kassler zeigt, das mit Wille und Disziplin alles möglich ist.