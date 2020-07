Lange hat es gedauert bis Enzo Diessl die Österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Trotz einiger nationaler „Bestleistungen“ über die Hürdenstrecken in der U16-Klase konnten diese nicht als Rekord anerkannt werden, da Enzo ja „kein Österreicher“ war.

Jetzt war es aber so weit: Bei nicht gerade freundlichen Bedingungen, nämlich 12 Grad, Regen und leichtem Wind, fand das Midsummer-Track-Meeting in Wien statt. Für Enzo war es nach langer Verletzungspause der Einstieg in die Wettkampfsaison und in das erste Jahr der U18 Klasse. Es sollte damit auch Premiere über die jetzt höheren Hürden sein. Vor dem Vorlauf merkte man ihm noch eine gewisse Anspannung und Nervosität an, trotzdem lief er mit 14,12 sek schon eine ansprechende Zeit und steirischen Rekord. Nicht ganz zufrieden mit dem Lauf gab es mit Trainerin Beate eine kurze technische Analyse und ein genaues Ziel für das Finale: Es sollte unter 14 Sekunden gehen. Enzo zauberte einen fulminanten Lauf auf die Bahn und die Uhr blieb bei 13,84sek stehen. Das bedeutet die Einstellung des Österreichischen Rekordes und das gleich beim ersten Rennen. Die Freude bei ihm und seiner Trainerin war dementsprechend groß.

Die Leibnitzer Leichtathleten sind aber weiterhin aktiv und sind am 25. und 26. Juli Veranstalter der Steirischen Mehrkampfmeisterschaften im Freizeitzentrum. Es werden dabei – zu Corona-Zeiten unter strengen Vorschriften durchaus erlaubt – über 100 Athleten erwartet.