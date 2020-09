60 Jahre BMW Partnerschaft - 30 Jahre Gady BMW Standort Liebenau

Allen Grund zum Feiern gibt es bei der Gady Family. Mit insgesamt sechs BMW Standorten ist das Unternehmen heute einer der führenden BMW und MINI Händler der Steiermark.

1960 übernimmt das Familienunternehmen in Lebring erstmals die Vertretung der Marke BMW. 30 Jahre später wird einer der modernsten BMW Stützpunkte Österreichs eröffnet – Gady BMW Graz-Liebenau. Seit 1990 ist er fixer Bestandteil der Grazer Automobilbranche und aus der steirischen Landeshauptstadt nicht mehr wegzudenken.

60 Jahre BMW Partnerschaft

"Wir feiern heute einen besonderen Tag, denn vor 60 Jahren wurde mit der Unterschrift meines Vaters auf dem Vertrag zwischen BMW und dem Autohaus Gady eine wichtige Partnerschaft eingegangen. Seit 60 Jahren ist die Zusammenarbeit mit BMW stets auf Augenhöhe, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Ich möchte mich bei unseren Mitarbeitern bedanken, die das Herz unseres Unternehmens sind und diesen Weg so erfolgreich mitgegangen sind!" so Philipp Gady. Ähnlich waren auch die Worte von GF Eugen Roth: „60 Jahre sind eine lange Zeit, bei einer Ehe bedeutet das Diamantene Hochzeit. Bei einer Partnerschaft, wie sie zwischen Gady und BMW seit 60 Jahren besteht, zählen fast die gleichen Werte wie in einer guten Ehe. Treue und offene Kommunikation sind auch hier die Stützsäulen dieser funktionierenden Partnerschaft. Das und unsere tüchtigen Mitarbeiter sind das Erfolgsrezept auf das wir heute voll Stolz blicken!“

Standortleiter Franz Reiterer streute dem Führungsduo Blumen für den Weitblick und die Aufstiegschancen. "Ich bin seit 30 Jahre bei der Fa. Gady und ich bin stolz, dass wir einen Chef haben, der uns die Möglichkeit gibt, um firmenintern Karriere zu machen. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Danke! Wir haben in den 60 Jahren knapp 20.000 BMW und MINI verkauft und werden uns bemühen, auch weiterhin so erfolgreich am Markt zu agieren."

Grazer Stadtwappen verliehen

Bgm. Siegfried Nagl lobte einmal mehr „dass beim Autohaus Gady und der Familie Gady vor allem auch das Herz spürbar ist. Die Mitarbeiter sind das Herzstück jedes Unternehmens und speziell bei euch merkt man das auf allen Ebenen, das war schon bei deinem Vater so und du, lieber Philipp, lebst diese Ideale weiter!“ brachte er es in seinen Grußworten auf den Punkt. Als Überraschung verlieh er dem Unternehmen Gady das Recht zur dauerhaften Führung des Grazer Stadtwappens auf einstimmigen Beschluss des Stadtsenats.

Weitere Glückwünsche durfte Philipp Gady von Oliver Zepf, Vertriebschef BMW-Austria sowie WKO Präsident Josef Herk entgegennehmen. Das Jubiläum wird gebührend gefeiert, coronabedingt sogar einen Monat lang.

30 Jahre – 30 Angebote

Von 1. bis 30. September 2020 stellen alle BMW Standorte der Gady Family täglich ein Modell der bayerischen Premiummarke online in den Mittelpunkt. Dazu gibt es 30 exklusive Angebote. Besonderes Glück haben all jene, die diesen September ihren 30. Geburtstag feiern – ein persönliches Geburtstagsgeschenk liegt bei Gady BMW Graz-Liebenau zum Abholen bereit. Zusätzlich erhalten alle, die im Jubiläumsmonat ihr Service an einem BMW Standort der Gady Family machen lassen, einen Teilnahmeschein für ein Gewinnspiel. Bei den Ziehungen jeden Mittwoch am BMW Standort Graz-Liebenau werden Besucher mit Köstlichkeiten aus der Region verwöhnt. Die Gewinner werden verständigt.