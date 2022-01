In der Katastralgemeinde Greisdorf (Gemeinde St. Stefan ob Stainz in der Weststeiermark) haben im Lauf des Vorjahres vier neue Carraros ihren Dienst im Weinbau angetreten.

GAMLITZ/GREISDORF. Die vier Weingüter Lazarus, Hiden, Klug vulgo Voitl und Achatz haben von ihrem Profipartner Ledinegg-Kögl aus Gamlitz einzigartige und kompetente Unterstützung bekommen.

Die Investition in einen Traktor mit der perfekten Ausstattung ist gerade für den Weinanbau in den sehr steilen Lagen in Hochgrail und Umgebung ein absolut notwendiger Schritt.

Fachmännisch beraten wurden sie dabei von Außendienstmitarbeiter Dominik Lenzbauer, selbst Weststeirer und Weinbauer.

