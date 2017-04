"Bürgermeister sind das starke Rückgrat der Partei"

27.04.2017, 07:30 Uhr

Klares Ziel der derzeit landesweit statt findenden Bürgermeisterkonferenzen ist es, die Vertreter der Regionen und Gemeinden deutlich stärker in die Parteiarbeit einzubinden. Auch Bezirksparteiobmann LAbg. Peter Tschernko freut sich über den intensiven Austausch mit der Landespitze.„Nur wenn wir weiterhin gemeinsam an der Zukunft der Steiermark arbeiten, können wir die großen auf uns wartenden Herausforderungen bewältigen. Gemeinsam und mit Mut, Fleiß und einer gesunden Portion Optimismus bringen wir das Land an die Spitze“, so Schützenhöfer.