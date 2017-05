Das Geheimnis der sozialen Medien

08.05.2017, 11:40 Uhr

Soziale Medien ersetzen niemals das persönliche Gespräch, sind aber in der heutigen Zeit unumgänglich in der Kommunikation mit anderen. Auch in der politischen Gemeindearbeit werden die sozialen Medien immer mehr genutzt.Die teilnehmenden Ortsorganisationen aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg waren fasziniert von den Möglichkeiten, die die sozialen Medien bieten.