Der Frühling hält Einzug in Gabersdorf

02.05.2018, 17:00 Uhr

Kommentar von Bürgermeister Franz Hierzer

Für die Natur ist der Frühling jedes Jahr ein Neubeginn. Alles beginnt sich neu zu entfalten, Bäume und Blumen beginnen zu blühen. Es ist meiner Meinung nach eigentlich die schönste Zeit im Jahr, wären da nicht die leider immer häufiger und heftiger werdenden Wetterkatastrophen. So am 16. April, wo gewaltige Wassermengen leider auch in unserer Gemeinde großen Schaden an Kulturen und Gebäuden angerichtet haben. Man steht solchen Ereignissen ziemlich ohnmächtig gegenüber, weil man sich dagegen kaum oder nur unzureichend schützen kann. Solidarität und die Bereitschaft zu helfen, wo man helfen kann, sind oft die einzigen Mittel, um die Katastrophe in den Griff zu bekommen. Allen freiwilligen Helfern, vor allem den HelferInnen bei den Freiwilligen Feuerwehren möchte ich für ihren uneigennützigen Einsatz wirklich recht herzlich danken.Die Wintermonate werden meist dafür genutzt, um die entsprechenden Planungen für künftige Projekte durchzuführen. Sobald es wärmer wird, kann mit den ersten Arbeiten begonnen werden. Ähnliches gilt natürlich auch für die Gemeindearbeit. Gabersdorf hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt wegen seiner Aktivitäten als familienfreundliche und energieeffiziente Gemeinde zu einer beliebten Wohngemeinde entwickelt. Eine intakte Infrastruktur spielt dabei natürlich eine wesentliche Rolle. Wurden im Vorjahr der Allgemeine Kindergarten und der Heilpädagogische Kindergarten generalsaniert, so steht heuer die Sanierung des Musikheimes an.