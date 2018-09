Europäische Mobilitätswoche in Leibnitz

12.09.2018, 12:33 Uhr

Aktion am Bahnhof

Einen Aktionstag zum Thema Multimodalität gibt es am Freitag, dem 21. September am Bahnhofsgelände. Hier werden den Bürgern Informationen aus erster Hand vom Verbund, Mobil Südwest und dem Klimabündnis gegeben. Den Abschluss bildet am 22. September der Informationstag "Cool Leibnitz". Dafür wird der Hauptplatz zwischen der Schmiedgasse und der Grazergasse gesperrt und begrünt. Das Thema hierbei wird die Bestrebung der Stadt Leibnitz sein, eine Smart City zu werden. Diskutiert werden Bereiche wie die Klima- und Wärmeentwicklung durch Versiegelung in der Stadt und öffentlicher Raum als Gemeinschaftsraum. Ein besonderer Hinweis ergeht an alle Autofahrer: Am 22. September findet in Leibnitz ein autofreier Tag statt. Ziel der Aktionen ist es, aufzuzeigen, dass es gerade in der Stadt andere Fortbewegungsmittel als das Auto gibt und die Leute dazu zu animieren, diese anderen Formen der Mobilität auch zu nutzen.