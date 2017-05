FF Pistorf bei Technical-Rescue Camp

02.05.2017, 09:27 Uhr

Theorie und Praxis

Mit sieben Wahlvorträgen und Workshops in der Volksschule bzw. in der Turnhalle wurden die Feuerwehrleute in der Theorie geschult, in acht Praxisstationen rund um das Mooskirchner Einsatzzentrum standen mehrere Fahrzeuge und hydraulische Geräte zur Verfügung. Die drei Florianis aus Pistorf mussten in der Praxis folgende Übungen meistern: seitlicher Aufprall, stark deformiertes Fahrzeug, PKW durch Hausmauer, Personen unter Fahrzeug, LKW-Rettung und vieles mehr. "Es war ein tolles Camp. Direkt nach der Übung haben wir ein Feedback bekommen und gleich erfahren, was gut geklappt hat und was wir das nächste Mal besser machen können", ist ABI Dietmar Schmidt dankbar über die Inputs des Organisationsteams.