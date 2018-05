05.05.2018, 19:40 Uhr

Großes "Wiesen-Tier-Garten-Fest" in Heiligenkreuz/W.

Der 5-gruppige Ganztagskindergarten der Pfarre Heiligenkreuz am Waasen feierte ein schönes Wiesen-Tier-Garten-Fest als Abschluss eines Projektes, in welchem die Kinder mit der Unterstützung der Örtlichen Berg- und Naturwacht ein Insektenhotel gebastelt haben, welches zuhause aufgestellt, den Bezug zur Natur- und Tierwelt sehr gut vermittelt. Die Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen ist wesentlich am Betrieb des Pfarrkindergartens beteiligt. In der Marktgemeinde sind wir sehr stolz auf die kreativen Aktivitäten am Kindergarten und hoffe ich als Bürgermeister sehr, dass wir den „Garten-für-Kinder“ auf einem bereitgestellten Grundstück in der Nähe des Pfarrkindergarten weiterhin nutzen können, nachdem die haftungsrechtliche Situation uns auch in diesem Bereich eingeholt hat und deshalb die Gefahr besteht, das Kinder nicht mehr diesen Freiraum erhalten, den sie für ihre Entwicklung dringend benötigen.

