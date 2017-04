Mit frischen Ideen startklar

30.04.2017, 08:00 Uhr

Nach den erfolgreichen Theatervorstellungen in Heimschuh startet am 3. Mai wieder die Schratl-Saison.

In der Gemeinde Heimschuh ist immer was los. Großen Erfolg feierte kürzlich die Theatergruppe Heimschuh mit der Komödie "Brautschau im Irrenhaus" unter der Regie von Hans Gschwantler. Erstmals wurde in den neuen Räumlichkeiten der Schutzengelhalle Heimschuh gespielt und die Besucher wurden mit einer perfekten nostalgischen Bühne überrascht, die in Eigenregie unter der Leitung der Schauspieler Reinhold Legat (heuer in einer Doppelrolle) und Siegfried Albrecher verwirklicht wurde. Krönenden Abschluss bildeten wiederum die Vorstellungen im Buschenschank Schneeberger.

Start in den Wonnemonat Mai

Muttertagskonzert und mehr

Der Wonnemonat Mai hat es in der Naturparkgemeinde ohnedies in sich. Im Vorjahr feierte das beliebte Schratln in Heimschuh das 15-Jahr-Jubiläum und auch heuer wird ab 4. Mai ab 17 Uhr wieder mit einigen Neuerungen geschratlt. "Wöchentlich planen wir wieder wie in den Jahren zuvor einige Programmschwerpunkte sowie die Präsentation heimischer Produkte in der Schratlhütte. Zudem dürfen wir auch zwei neue Standbetreiber begrüßen", lädt Bgm. Alfred Lenz alle treuen Schratl-Besucher zum Kommen ein. Dank der hervorragenden Produktpalette konnte sich die Heimschuher Wochenmarkt OEG weit über die Bezirksgrenzen hinaus einen besonders guten Ruf erarbeiten. Auch zahlreiche Urlaubsgäste haben den Donnerstag bereits in ihr Herz geschlossen und kommen wegen der hervorragenden Gastronomie, dem tollen Freizeitangebot mit hervorragenden Wanderwegen und Buschenschänken sowie dem Schratln gerne nach Heimschuh.Einen fixen Platz im Veranstaltungsreigen nehmen im Mai auch das Maibaumaufstellen am 30. April und der Weckruf des Musikvereins Heimschuh am 1. Mai ein. Das traditionelle Muttertagswunschkonzert ist am 13. Mai um 19 Uhr in der Schutzengelhalle Heimschuh angesagt.