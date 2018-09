Mobilitätswoche 2018 in Leibnitz

20.09.2018, 11:22 Uhr

Der Straßenraum ist nicht nur Verkehrsfläche für Autos, sondern auch Lebensraum für uns alle und Schulweg für unsere Kinder. Um darauf aufmerksam zu machen, schmückten die bunten Malereien in der Mobilitätswoche die Straßenflächen. Im Rahmen eines österreichweiten Wettbewerbes werden die besten Malaktionen sogar ausgezeichnet.Die Mobilitätswoche 2018 steht unter dem Motto „sei flexibel – mix and move“. Bei der weltweit größten Kampagne für sanfte Mobilität dreht sich dabei alles um die Multimodalität. Auch in Leibnitz wurde gezeigt, wie verschiedene Verkehrsmittel geteilt und genutzt werden können.Auch am Bahnhofsgelände gaben die Verantwortlichen von Mobil Südwest und dem Klimabündnis Steiermark den Leibnitzerinnen und Leibnitzern Informationen und Beratungen über aktuelle Mobilitätsangebote aus erster Hand.Klimabündnis Steiermark stellte zudem einen Fuhrpark, bestehend aus Fahrrädern, E-Bikes, Lastenrädern usw. zum Testen zur Verfügung. Gutscheine und Give aways wurden im Zuge dieser Aktion an die Bevölkerung verteilt.Tags darauf fand der Smart City-Aktions- und Informationstag am Leibnitzer Hauptplatz statt. Im Bereich zwischen der Schmiedgasse und der Grazer Gasse wurde dieses Straßenstück gesperrt und begrünt.Ziel der Veranstaltung war es, die Bürgerinnen und Bürger über die aktuellen Smart City Bestrebungen in Leibnitz zu informieren. Dazu dienten die Informationsstände, die die Themen „öffentlicher Raum als Gemeinschaftsraum“, „Begrünung“, „Wohlfühlen in der Stadt“, „Klima- Wärmeentwicklung durch Versiegelung“ uvm. aufgriffen. Dazu gab es auch interessante interaktive Stationen und Temperaturmessungen.Um einen Beitrag zu einer zukunftsfähigeren Entwicklung im Verkehrsbereich zu leisten, wurde im Jahr 2002 die Mobilitätswoche - von 16. bis 22. September - ins Leben gerufen. Der Autofreie Tag am 22. September bildet dabei den Höhepunkt der Woche.