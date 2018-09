Moderner Outdoor-Fitness Park am Badesee Wildon

22.09.2018, 18:01 Uhr

Der Badesee in Wildon ist um eine sportliche Attraktion reicher. Am Wochenende wurde ein moderner Outdoor-Fitness Park eröffnet.



Wildon setzt auf Bewegung

Mit einer Investitionssumme von 20.000 Euro stellte die Gemeinde neun wetterfeste Sportgeräte auf, die jedem Muskel etwas bieten. Direkt am Radweg gelegen und mit Blick auf den Badesee, laden Crosstrainer, Rudergerät, Hüftschwinger oder Sprossenwand kostenlos zur Fitness ein. Motor von „Fit am See“ ist GR Gert Egger, auf dessen Initiative der Outdoor-Park entstand. „Hier am Badesee haben wir den geeigneten Platz für den Fitness-Park gefunden. Uns war wichtig, dass er leicht erreichbar und jederzeit zugänglich ist“. Wie rasch die Sportgeräte von der Bevölkerung angenommen werden, zeigte sich bei der TÜV-Abnahme. Kaum war die technische Überprüfung der Geräte abgeschlossen, nutzten die ersten Sportbegeisterten das Angebot. Die Nutzung des Outdoor-Fitness Parks ist für alle Generationen kostenlos, der Zugang erfolgt über den Radweg, Badesee oder Poststiege. Zur Eröffnung im Beisein zahlreicher Gemeinderäte dankte Bgm. Helmut Walch der Familie Egger für ihr Engagement und kündigte die Aufstellung von Sitzbänken und die weitere Begrünung der Anlage an.Nächste Woche erfolgte der Start für den Ausbau des Radweges bei der Afram-Straße. Mit der Generalsanierung und einem Zubau bei der NMS Wildon soll auch ein neuer Turnsaal mit Bewegungsraum kommen, der Baubeginn ist mit Jänner 2019 vorgesehen. Zuvor wird Anfang Oktober die Neugestaltung des Hauptplatzes in Angriff genommen, ließ Bgm. Walch wissen.