Starker Nachwuchs der Kärcher Leichtathleten

17.09.2018, 07:35 Uhr

Zweiter Sieg folgte

Motiviert durch diese Leistung ließ er es zweieinhalb Stunden später noch einmal krachen und holte sich auch den Sieg über 300m Hürden. Leonie Wagner startet über die 80m Hürden und wurde in neuer persönlicher Bestzeit Siebente. Noch erfolgreicher war sie dann im Weitsprung, wo sie mit 5.07 m Sechste wurde. Mit einem tollen Kugelstoß schloss Celina Kleineberg ihre Saison ab. Sie verbesserte ihre eigene Bestleistung von 10.46 m auf hervorragende 11.02 m und wurde damit ebenso gute Sechste. Trainerin Beate Hochleitner kann sehr stolz auf ihre U16-Athleten und mehr als zufrieden mit dem letzten Wettkampf sein. In der U20-Klasse konnte sich die von Martin Zanner betreute Carina Woschnigg in einem stark besetzen Stabhochsprungbewerb mit soliden 3,00 m auf Rang 5 platzieren.