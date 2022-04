Bewusster und regional einzukaufen ist ein Vorhaben, das wohl viele in die Tat umzusetzen planen. Das gestaltet sich dann aber vielleicht doch nicht ganz so einfach. Entweder es liegt am Zeitmangel oder es liegt am Ende eben am Geld, dass man immer wieder Ausreden findet und doch die billigen Produkte aus dem Supermarkt kauft. Aber der Einkauf gewisser Lebensmittel von heimischen Bauern aus der Region bringt neben den ökonomischen und ökologischen Vorteilen auch einen gravierenden persönlichen Bonus: Von den lokalen Bauern schmeckt das Essen halt einfach am besten. In unserem Bezirk gibt es eine Vielzahl an Landwirten mit einer großen Produktvielfalt, egal ob Qualitätsfleisch, frische Milch oder Biogemüse (siehe nebenstehenden Beitrag). Die heimischen Bauern sind sehr froh über Menschen, die nachhaltig bei ihnen einkaufen. Die guten Vorsätze, wie einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln, muss man einfach umsetzen und damit würde man auch die lokalen Bauern unterstützen.

Am besten schmeckt's vom Bauern nebenan