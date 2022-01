Die beiden Redakteure Wolfgang Gaube und Sarah Konrad haben unterschiedliche Auffassungen über die Rolle der Sterne in ihrem Leben.

LEOBEN. Besonders um den Jahreswechsel, aber auch im Alltag, erfreuen sich Horoskope bei vielen Menschen großer Beliebtheit. Die Beobachtung von Sternen, Aszendenten und Konstellationen ist für einige Menschen ein wichtiger Anhaltspunkt, um etwa bedeutende Ereignisse in ihrem Leben vorherzusagen. Auch die Woche-Redakteure Wolfgang Gaube und Sarah Konrad haben sich rund um Silvester Gedanken gemacht, welche Bedeutung die Sterne in ihrem Leben spielen.

Horoskop-Leserin aus Gelegenheit

Sarah Konrad: Man kann ja an viele Dinge glauben: an Schicksal, Wunder, oder eben die Sterne. Was die Astrologie betrifft, so zähle ich wohl zu den Gelegenheits-Horoskop-Leserinnen. Meist dann, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin und beim Durchblättern der Zeitung durch Zufall darüber stolpere. Dann kann ich nicht umher, als zu lesen, was die Sterne diesmal wieder für mich bereit halten: Ist es der Erfolg im Job, eine sich abzeichnende Liebesflaute oder doch das große Geld? Wirklich daran glauben, was ich da lese, kann ich nur schwer. Außer natürlich, es handelt sich um eine äußerst positive Nachricht. Dann behalte ich es zumindest im Hinterkopf. Ganz generell bin ich mehr der Typ, der an die "jeder ist seines Glückes Schmied"-Theorie glaubt und sich im Zweifel auf die eigenen Fähigkeiten und Taten verlässt.

Die Astrologie versucht Zusammenhänge zwischen astronomischen Ereignissen beziehungsweise Gestirnskonstellationen und irdischen Vorgängen zu deuten.

Foto: pixabay

Schwachsinn oder Wissenschaft

Wolfgang Gaube: Wie seriös sind Horoskope in Tageszeitungen? Ich lese die nur sehr selten – wenn, dann oft erst am Abend. Dann schmunzle ich darüber, welche mehr oder weniger erfreulichen Ereignisse mir der Tag laut meinem Sternzeichen geboten hätte. Die ich leider verpasst oder nicht erkannt habe. Anders ist es allerdings bei Horoskopen, die nach persönlichen Daten von professionellen Astrologen erstellt werden – basierend auf mathematisch komplexen und exakten Berechnungen. Eine leider allzu früh verstorbene Astrologin hat mich regelmässig auf die Wendepunkte in meinem Leben aufmerksam gemacht – in vielen Fällen hat sie die Entwicklungen meiner privaten oder beruflichen Zukunft exakt vorausgesagt.