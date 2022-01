Der Impfbus des Landes Steiermark tourt durch die Gemeinden und hält in dieser Woche in Kraubath, St. Stefan ob Leoben und Eisenerz. Für die Impfung ist keine Anmeldung erforderlich.

BEZIRK LEOBEN. Mit Stand 25. Jänner verfügen im Bezirk Leoben 74,1 Prozent der Bevölkerung über ein gültiges Impfzertifikat. Für Spontanentschlossene gibt es morgen Mittwoch, 26. Jänner, und am Donnerstag, 27. Jänner, erneut die Möglichkeit, sich im Rahmen der Impfbus-Aktion die Corona-Schutzimpfung zu holen: Dieser macht Halt in den Gemeinden Kraubath an der Mur, Sankt Stefan ob Leoben und Eisenerz:

Kraubath:

Mittwoch, 26. Jänner, von 10.30 bis 14 Uhr

direkt vor dem Dorfsaal, Kirchplatz 1

Sankt Stefan ob Leoben:

Mittwoch, 26. Jänner, von 15 bis 19 Uhr

Dorfplatz 14

Eisenerz:

Donnerstag, 27. Jänner, von 10.45 bis 13.30 Uhr

Schulzentrum Stadt, Schulstraße 3

Keine Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Als Impfstoff steht das Serum von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Mitzubringen sind die E-Card, ein Lichtbildausweis und (wenn vorhanden) der Impfpass.

Weitere Informationen zur Corona Impfung in der Steiermark sowie dem Impfbus erhältst du auf impfen.steiermark.at.

