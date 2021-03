"Süß, saftig, Apfel" ist das Motto eines Schulprojektes zum Schwerpunkt Gesundheit an der HLW Leoben.

LEOBEN. Geschäftiges Treiben herrscht in der Pausenhalle der HLW, der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Leoben: Sieben Schülerinnen der 3 A-Klasse bieten an einem attraktiv gestalteten Buffet unter dem Motto "Süß, saftig, Apfel" in der großen Pause ihren Mitschülern und Lehrern eine Apfeljause an. Verkauft werden – unter genauer Einhaltung der Covid-Sicherheitsregeln – Apfelstreuselkuchen, Becher mit Apfelsaft, Joghurt mit Apfelmus und Müslicrunch, wie auch rotbackige Äpfel. Das Interesse ist groß, die gesunde Jause findet großen Anklang.

Die Speisen – von den Jugendlichen in der Schulküche selbst hergestellt – sind Teil eines Schulprojektes, bei dem sie den Apfel in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit gestellt haben.

Corona bewirkt Planänderung

Die Coronapandemie stellte die Jugendlichen bei ihrer Projektarbeit vor große Herausforderungen. Ursprünglich hatten sie ein "Apfel-Cider-Genuss-Kulinarium" mit einer öffentlichen Abendveranstaltung geplant, doch aufgrund der coronabedingten Einschränkungen war eine Durchführung mit externen Gästen nicht möglich.

Guter Bezug zur Praxis

Sehr schnell war ein anderes Vorhaben gefunden, unter dem Motto "EatSmarter" folgte eine intensive Beschäftigung mit dem steirischen Apfel.

"Wir haben aber alle Schwierigkeiten gemeistert und unser Projekt durchgezogen", berichtet Selina Sisik von der 3 A. Ihre Klassenkollegin Anja Palme ist von den gesundheitlichen Aspekten dieser Obstsorte begeistert: "Ein Apfel liefert wertvolle Vitamine und Ballaststoffe!" Angetan vom Engagement der Schülerinnen ist HLW-Schulleiter Johannes Hanel: "Das ist ein gut umgesetztes Projekt mit großem Bezug zur Praxis. In unserer Schule wollen wir nicht allein Wissen vermitteln, wir wollen den Jugendlichen etwas für ihr Leben mitgeben."

Frisch, saftig Apfel

Etwas mitbekommen – auf ihrem Weg zurück in die Klassenzimmer – haben auch die Kunden dieser Verkaufsaktion: Der Apfel als Nahrungsmittel wird wegen seines Geschmackes, Nährwertes sowie seiner medizinischen und ernährungsphysiologischen Vorzüge sehr geschätzt und soll daher so oft wie möglich gegessen werden. "Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern" lautet ein weiser Spruch. Dem sollten wir folgen und möglichst oft in einen frischen, saftigen, steirischen Apfel beißen!

