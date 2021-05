Trofaiach plant für den Kultursommer

Stadtrat Trofaiach kompakt: Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick.

TROFAIACH. Zwischen 16. Juli und 27. August soll der „Trofaiacher Kultursommer 2021“ wieder bei freiem Eintritt im Stadtpark stattfinden. Geplant sind ein Sommerkino, ein Zaubertheater für Kinder und fünf Konzerte. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe soll das Stadtfest am 4. September 2021 bilden. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. "Sofern es die gesetzlichen Vorgaben erlauben, wartet auf die Bevölkerung wieder ein abwechslungsreiches Sommerprogramm in der Stadt Trofaiach", so René Pichler, Kulturreferent der Stadt Trofaiach.

Fokus auf die Naherholung

Die Abbrucharbeiten am Objekt Friedhofgasse 1 sind abgeschlossen, die nächsten Arbeitsschritte sind möglich. Der Stadtrat vergab nun den Auftrag zur Errichtung von Verweilplätzen. Auf diesen Plätzen liegt, in Kombination mit den Grünflächen, das Hauptaugenmerk der künftigen Gestaltung.

Der beliebte Spazierweg durch die Glabogge führt an seinem südlichen Ende über ein Privatgrundstück. Zwischen Stadt und den Grundeigentümern wurde ein Nutzungsübereinkommen mit einem unbegrenzten und nicht kündbaren Nutzungsrecht getroffen. Die notwendige Pflege des Grundstücks übernimmt ab sofort das Team des Trofaiacher Bauhofs.

Radverkehrskonzept

Die Radinfrastruktur in Trofaiach wird weiter aufgewertet. 58 Stück hochwertige Fahrradständer und Fahrradüberdachungen für neun Standorte im gesamten Gemeindegebiet werden angekauft.

Die Buswartehäuschen bei der Haltestelle Gimplach sowie auch das Buswartehäuschen bei der Haltestelle An der Brücke wird nach modernstem Stand der Technik erneuert.

Zum Schutz von Rehkitzen und Niederwild bei Mäharbeiten der heimischen Landwirte werden von der Stadtgemeinde 30 Stück der sogenannten „Kitzretter-Sirenen“ angekauft und kostenlos an die Landwirte abgegeben.

Zuschuss zu Antigen-Schnelltests

Kostenlose Corona-Tests sind mittlerweile bei der Teststraße im StadtKULTURsaal, beim Testbus in den Ortsteilen sowie in den Trofaiacher Apotheken möglich. Personen mit Hauptwohnsitz in Trofaiach, die sich bei den Trofaiacher Hausärzten oder direkt im SeneCura Sozialzentrum testen möchten, erhalten weiterhin und bis zum 30. September einen wöchentlichen Zuschuss in Höhe von zehn Euro bei Durchführung eines Antigen-Schnelltests.