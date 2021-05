Leoben: Mayr-Melnhof investiert 150 Mio. Euro in ein neues Brettsperrholzwerk

Spatenstich für das neue Brettsperrholzwerk in Leoben: Mayr-Melnhof Holz tätigt die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Unternehmensgruppe mit weit mehr als 130 Millionen Euro.

LEOBEN. Ende Mai 2021 startet die Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH mit den Bauarbeiten für das größte Investitionsprojekt in der Geschichte der Mayr-Melnhof Holz Gruppe: Unmittelbar im Anschluss an das bestehende Sägewerk in Leoben entsteht ein Brettsperrholzwerk nach dem neuesten Stand der Technik, ein Hochleistungsnachsortier- und Hobelwerk sowie ein vollautomatisiertes Hochregallager. Heute, am 28. Mai, erfolgte der Spatenstich für eine der größten Investitionen der Mayr-Melnhof-Firmengeschichte.

Nachfrage und Marktwachstum

Das neue Brettsperrholzwerk in Leoben ist die Antwort auf die Nachfrage und das Marktwachstum für dieses CO 2 -neutrale nachhaltige Bauprodukt, heißt es von Seiten des Unternehmens. Es ist neben dem Brettsperrholzwerk am Standort Mayr-Melnhof Holz Gaishorn das zweite Werk der Unternehmensgruppe und erweitert die Produktionskapazität für Brettsperrholz von aktuell 70.000 m3/Jahr auf 200.000 m3/Jahr.

Über Brettsperrholz

MM crosslam ist der Markenname für das Brettsperrholzprodukt von Mayr-Melnhof Holz. Brettsperrholz, auch bekannt als CLT – Cross Laminated Timber – ist ein massives Holzbauelement, bei dem Schnittholz in mehreren Lagen kreuzweise dauerhaft zu Platten miteinander verklebt wird. Dieser kreuzweise ausgeführte Aufbau gewährleistet formstabile und steife Bauteile mit ausgezeichneten statischen und bauphysikalischen Eigenschaften. Der hohe Vorfertigungsgrad in der Fabrik macht Brettsperrholz zu einem optimalen, hochqualitativen Baumaterial.

Holz kann heute in vielen Fällen herkömmliche CO 2 -intensive Baumaterialien wie Beton oder Stahl ersetzen und wirkt damit zweifach klimaschonend: einerseits durch die Bindung von CO 2 im Holz selbst und andererseits durch die Vermeidung von CO 2 -Ausstoß bei den Herstellungsprozessen der herkömmlichen Baumaterialien, welche durch Holz ersetzt werden. Als natürlicher und nachwachsender Baustoff, leistet Brettsperrholz einen wichtigen Beitrag zum aktiven Klimaschutz.

Daten & Fakten

Das Projekt in Leoben besteht aus einem Brettsperrholzwerk, sowie einem Hochleistungsnachsortier- und Hobelwerk und einem vollautomatisierten Hochregallager.

Baubeginn: 31. Mai 2021

Produktionsstart (geplant): Ende 2022

Investitionsvolumen: 150 Mio. Euro in der ersten Ausbaustufe

Produktionsfläche: rund 33.000 m2

Geschaffene Arbeitsplätze: 50

Hobelleistung: 700.000 m3

Lamellenlagerkapazität: 28.000 m3

Brettsperrholz-Produktionskapazität: rund 140.000 m3 zertifiziertes Brettsperrholz im Vollausbau (in einer ersten Phase 80.000 m3, im zweiten Schritt weitere 60.000 m3)