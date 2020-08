Leobener Gösser Bräu sucht neuen Pächter

Der aktuelle Pächter des Gösser Bräus Leoben Walter Trippolt geht Ende 2021 in den Ruhestand.

LEOBEN. Egal ob als Treffpunkt für angeregte Gespräche, als Location für große Feierlichkeiten oder für das Sonntagsessen mit der Familie – das Gösser Bräu ist in Leoben längst zu einem Fixpunkt in der Gastronomieszene geworden. Dafür verantwortlich ist Walter Trippolt, der den Familienbetrieb gegenüber der Gösser Brauerei seit bereits 20 Jahren mit viel Engagement und Herz führt. Ende Jänner 2021 wird er sich in den wohlverdienten Ruhestand begeben, weshalb für das Traditionslokal Gösser Bräu nun ein neuer Pächter gesucht wird.

In den vergangenen Jahren wurde das Lokal, das zum Leitbetrieb der Marke Gösser wurde, baulich adaptiert, bis hin zur gelungenen Neugestaltung der geselligen Bar und des gesamten Restaurantbereichs zur Gösser Markenerlebniswelt.