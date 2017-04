Eine swingende Zeitreise

26.04.2017, 16:34 Uhr

Einer der ganz großen der Jazzszene gastierte in Leoben: Der amerikanische Saxophonist und Arrangeur Don Menza.

Bernd Reiter

Don Menza



Stadttheater oder Opernhaus?



Verbeugung vor Kenny Barron

LEOBEN. Der aus St. Peter-Freienstein stammende Schlagzeugerist ausgezogen, um die Jazzwelt zu erobern. Ein Hans-Koller-Stipendium führte ihn nach New York, einige Zeit lebte er in München, jetzt hat er sich in Paris angesiedelt. Reiter ist nicht nur ein gefragter Musiker, er hat auch ein musikalisches Netzwerk geknüpft, das ihn mit den ganz Großes der Musikbranche verbindet.Immer wieder geht er mit arrivierten Jazzern auf Tournee, derzeit mit dem amerikanischen Saxophonisten und Arrangeur. Den Abschluss der Tour bilden drei Konzerte in 18-köpfiger Big-Band-Besetzung.Der Auftakt dazu erfolgte unter großem Publikumsinteresse im Stadttheater Leoben. Don Menza, der fast alle Bühnen der Welt gesehen hat, war von der stimmigen Kulisse angetan: "Ich wollte schon immer in einem Opernhaus spielen. Als Kind habe ich von einer Karriere als Opernsänger geträumt."Aber er ist Jazzmusiker geworden, eine wohl richtige Entscheidung. Auch mit 81 Jahren begeistert Menza auf der Bühne mit seinem zupackenden und explosiver Stil und erweist sich als kraftvoller, melodischer Spieler. Mit der Big Band sowie Vincent Bourgeyx (Klavier), Darryl Hall (Kontrabass) und Bernd Reiter (Schlagzeug) entwickelte sich swingender Abend mit transatlantische Allianzen. Eine Frau übertönte, falsch, sie überstrahlte ihre männlichen Kollegen: Die italienische Sängerin Chiara Pancaldi verlieh dem Konzert mit ihrer brillanten, ausdrucksstarken Stimme ein großartiges Tonvolumen.Den Eröffnungssong "Voyage" von Kenny Barron nahm Menza, der am 22. April Geburtstag gefeiert hat, zum Motto für seine swingende Zeitreise. "Mir macht sie Spaß, ich hoffe, ihnen auch." Den Reaktionen des Publikums zu schließen, war es so. Denn die obersteirischen jazzfans konnten nach Herzenslust vom delikaten, swingenden Geburtstagskuchen des Großmeisters Don Menza naschen. Fulminanter Schlusspunkt war eine erneute Verbeugung vor Kenny Barron: "I Just Found Out About Love!"