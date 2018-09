Von Kraubath zum Race Across America

15.09.2018, 18:36 Uhr

Darin bildet er aber nicht nur seine größten Erfolge ab, sondern auch Momente in seinem Leben, in denen er an einem Tiefpunkt angekommen war. Bei seiner Buchpräsentation betonte er auch sehr nachdrücklich, dass es für ihn eine absolute Stärke ist, Schwächen zugeben zu können.Lustige, motivierende aber auch bittere Momente, die im Buch niedergeschrieben sind, wurden von seinem Teamchef Michael Kogler vorgelesen und gaben den zahlreich erschienene Radsportfans Einblicke in die Gefühlswelt des erfolgreichen Sportlers.