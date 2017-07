Multikultureller Abend in Trofaiach

23.07.2017, 10:29 Uhr

Der Abend im Stockschloss öffnete für die Besucher Tür und Tor in andere Kulturen.

TROFAIACH. Seit bereits vier Jahren bemüht sich der Verein Inter Action um Jugendbegegnungen, seit zwei Jahren liegt der Fokus auf geflüchtete Jugendliche, die in Europa Fuß fassen sollen.Mit der Abschlussfeier im Stockschloss endeten zwei sehr intensive Wochen, in der zahlreiche Freundschaften geschlossen wurden und Abwechslung in den Alltag der Jugendlichen gebracht wurde.Mit einer Präsentation des gesamten Projekts, einem internationalen Essen aus Spanien, Syrien und Afghanistan und einem wunderschönen Konzert wurden die beiden Wochen, die im Zeichen der Gemeinschaft standen, beendet.Die Besucher, die dem harmonischen Fest beiwohnten, bekamen einen Einblick in fremde Kulturen und konnten sich mit den Jugendlichen austauschen.