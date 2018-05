Lauftreff St. Peter-Freienstein feiert sein 30-jähriges Bestehen

01.05.2018, 07:00 Uhr

Vom langsamen Laufen bis hin zum Nordic Walking bietet der Lauftreff in St. Peter-Freienstein ein gesundes Sporterlebnis in der Gruppe.

Angepasste Bewegung

ST. PETER-FREIENSTEIN. 1985 hat der ASKÖ die Aktion "Langsam-Lauf-Treff" ins Leben gerufen – mit dem Hintergrund auch körperlich inaktive Menschen zu motivieren, durch regelmäßige Bewegung etwas für ihre Gesundheit zu tun. Der ehemalige Leichtathlet Ernst Schäffauer und der Volksläufer Günter Pölzl haben diese Idee 1988 aufgegriffen und in St. Peter-Freienstein zum Leben erweckt. Und im Gegensatz zu vielen anderen Orten wird dort immer noch gelaufen – und das bereits seit 30 Jahren. Damit zählt der Langsam-Lauf-Treff in St. Peter-Freienstein zu den am längsten aktiven.Das besondere an den Lauftreffs: Egal ob Einsteiger, Hobbyläufer oder Nordic Walker, in den betreuten Gruppen findet jeder Sportler sein passendes Tempo entsprechend der eigenen Fähigkeiten: Die Streckenlänge ist je nach Kondition angepasst. "Während die fortgeschrittene Gruppe eine längere und anspruchsvollere Strecke bewältigt, legen wir bei den Anfängern bei Bedarf auch Pausen ein, in denen wir uns dehnen oder Gymnastik machen", erklärt Schäffauer. So ist es möglich, dass die einzelnen Gruppen nach einer Stunde Bewegung alle wieder am Ausgangsort ankommen.

Um die einzelnen Gruppen bestmöglich betreuen zu können, sind gemeinsam mit Ernst Schäffauer mehrere Instruktoren im Einsatz. "Wir können ein bis zwei Laufgruppen bzw. zwei bis drei Walkinggruppen anbieten." Vor allem das Nordic Walking findet mittlerweile einen großen Anklang. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat Schäffauer bereits vor Jahren eine Ausbildung zum Nordic-Walking-Instruktor gemacht.Trotz des Angebotes hat sich die Teilnehmerzahl über die Jahre aber verringert: "Zu Anfangszeiten waren es an die 70 Teilnehmer, heute haben wir eine Gruppe von zehn bis 15 Leuten", erzählt Schäffauer und ergänzt: "Die kommen dafür immer – fast immer: Bei Regen stehen wir auch schon einmal zu zweit oder zu dritt da." Der Lauftreff findet also auch bei Regen statt? "Theoretisch ja. Praktisch kann es schon einmal vorkommen, dass wir dann im Gasthaus Kohlhuber einkehren", schmunzelt Schäffauer.Langsam-Lauf-Treff in St. Peter-Frst:Ernst Schäffauer leitet die Treffs unterstützt von mehreren Instruktoren; Interessierte sind jederzeit willkommenTreffpunkt ist der Parkplatz des Schloss Friedhofenjeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr, von April bis September