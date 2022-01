Ausnahmegitarrist Harri Stojka lieferte im Öblarner kul eine sensationelle Performance ab.



Heuer jährt sich der Todestag des legendären Jimi Hendrix zum bereits fünfzigsten Mal. Harri

Stojka nahm dies zum Anlass seinem musikalischen Idol ein musikalisches „Salute“ zu geben.

Wie einst der legendäre Hendrix lässt Stojka mit imponierender virtuoser Kraft die Saiten klingen.

Verneigung vor Hendrix

Stets seinem Stil treu bleibend ist dieses „Salute“ eine ehrfürchtige Verneigung vor Jimi Hendrix dessen letzte Worte waren: When i die, just keep on playing the records“.

Diesem Wunsch kommt Stojka auf einzigartige Weis nach.

Unterstützt durch Bassist Peter Strutzenberger und Sigi Meier an den Drums fühlte man sich an Woodstock 69´ zurückversetzt. Wieder einmal ist es dem kul Team gelungen, große Kunst von Weltformat ins Ennstal zu lotsen!