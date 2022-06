Am Samstag, 25. Juni, kam es am Abend zu einem Verkehrsunfall: Ein 32-jähriger Mann stürzte mit seinem Motorrad und verletzte sich dabei schwer.

WEISSENBACH BEI LIEZEN. Gegen 19.25 Uhr fuhr ein 32-Jähriger, aus dem Bezirk Liezen, mit seinem Motorrad den Radweg R7 zwischen Liezen und Weißenbach entlang. Im Bereich einer Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug allerdings zu weit nach links und stieß gegen ein Brückengeländer.

Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Bruck an der Mur geflogen.

Foto: Team Fotokerschi.at/Bayer

hochgeladen von Nina Schemmerl

Der Motorrad-Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und in weiterer Folge vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das Landeskrankenhaus Bruck an der Mur geflogen, wo er sofort notoperiert wurde.

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk gibt es hier nachzulesen.