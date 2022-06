Die Kampagne Kunst und Sport gegen Rassismus ist eine Initiative der Antidiskriminierungsstelle Steiermark.

SCHLADMING. In Kooperation mit dem in Mexiko geborenen und in Österreich lebenden Künstler Enrique Fuentes wurde ein Anti-Rassismus-Trikot entworfen. Dieses tragen die Nachwuchskicker beim Aufwärmen als Symbol eines friedlichen Miteinanders, damit soll zur Wachsamkeit gegenüber Rassismus aufgerufen werden.

Flügel als Symbol



Um das Bewusstsein aller Menschen gegen Rassismus und Diskriminierung zu erhöhen und zu stärken, verwendet Fuentes das Symbol des Flügels. "Einen gestärkten Flügel bringt man aus seiner Heimat mit – aber den zweiten Flügel, den man benötigt, um fliegen zu können, der wird dort gestärkt, wo man lebt. Man braucht zwei gestärkte Flügel, um sich angekommen und zu Hause fühlen zu können", heißt es seitens der Antidiskriminierungsstelle Steiermark.

Das könnte dich auch interessieren:

Irdninger U11 setzt Zeichen für Gleichberechtigung